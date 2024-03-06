Milli muharip uçak KAAN'da da kullanılıyor! Stratejik Türk teknolojisine yoğun ilgi

Dünyanın en büyük kompozit malzemeler fuarı JEC World 2024, Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açtı.

Türk şirketleri kompozitte yüksek katma değerli mühendislik çözümlerini, 106 ülkenin katıldığı ve bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen JEC World Fuarı'nda sergiliyor.

Uzay roketlerinden lüks otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün "olağanüstü hafif ve sağlam" olmasını sağlayan kompozit endüstrisindeki yenilikler, fuarda vitrine çıktı.

Türkiye milli katılımını 9'uncu kez İstanbul Ticaret Odasının (İTO) yaptığı fuarda, bu yıl 42 Türk şirketi yer alıyor.

En az iki malzemenin birleştirilmesiyle ortaya çıkan ve üstün performansa sahip yeni malzeme, kompozitler ya da kompozit malzeme olarak adlandırılıyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kullanılmaya başlanan kompozitler, bugün dünya çapında 73 milyar avro değerinde bir sektör konumunda bulunuyor.

Kompozitler, diğer malzemelerle karşılaştırıldığında "olağanüstü hafiflikleri" ile öne çıkarken, güç-ağırlık oranı sayesinde daha iyi performans sunuyor.

- "KOMPOZİT MALZEMELER DEVRİM ETKİSİ YAPTI"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, kompozit malzeme teknolojisindeki dönüşümün birçok sektörü doğrudan etkilediğini söyledi.

Avdagiç, "Kompozit, ulaştırma, inşaat, enerji, spor ve sağlık gibi birçok sektörün geleceğini şekillendiriyor. Kompozit malzemeler başarıyla entegre oldukları tüm sektörlerde devrim etkisi yaptı. Elektrikli otomobiller önemli bir kullanım alanı. Uzay araçlarından motor parçalarına kadar giderek daha da yaygın şekilde kullanılıyor." şeklinde konuştu.

En son olarak milli muharip uçağı KAAN'ın da kompozit malzemelerle üretildiğini anımsatan Şekib Avdagiç, olağanüstü hafiflikleri ile öne çıkan kompozitin Türkiye'nin teknoloji üretiminde kritik bir malzeme olduğunu dile getirdi.

Avdagiç, "Bu açıdan kompozitler geleceğimiz. Çünkü değer zincirinin her aşamasında inovasyon var. Kompozit sanayimizin başarısını son olarak milli muharip uçağımız KAAN'da da gördük." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE KOMPOZİT MALZEME PAZARI 1,5 MİLYAR AVRONUN ÜZERİNDE"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa kompozitler pazarının önde gelen bir ülkesi olduğuna işaret etti.

Türkiye kompozit malzeme pazarı büyüklüğünün 1,5 milyar avronun üzerinde olduğunu belirten Avdagiç, 2023'te kompozit malzeme ihracatının da 267 bin ton olduğunu kaydetti.

Avdagiç, 11. Kalkınma Planı verilerine göre, Türkiye'de kompozit sektöründe orta ve büyük ölçekli 180, kısmen kompozit işi yapan ise 800 civarında şirket bulunduğu bilgisini verdi.

Katma değeri yüksek ürünler üreten bu şirketlerin çalışan sayısının 8 bini geçtiğini ifade eden Avdagiç, "Türk kompozit sektörü, Avrupa ve dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme gösteriyor. Türkiye kompozit sektörünün, global ekonomik gelişmelerle uyumlu şekilde ve ülke dinamiklerinin etkisi ile hızlı ve uzun soluklu bir gelişme göstermesi memnuniyet verici." dedi.

- "İTO OLARAK SAVUNMA SANAYİNDEKİ GÜCÜMÜZÜN PERÇİNLENMESİNE KATKIDA BULUNUYORUZ"

Şekib Avdagiç, İTO'nun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile kurucularından olduğu Teknopark İstanbul ile Türkiye'nin savunma sanayindeki gücünün perçinlenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Küresel ölçekte tanınan bir derin teknoloji merkezi haline gelen Teknopark İstanbul'un 2023 itibarıyla 506 firma, 3 bin 412 milli proje ve 9 bin 811 AR-GE mühendisine ev sahipliği yaptığını anlatan Avdagiç, "İTO olarak girişimcilikte ortaya koyduğumuz perspektifi de Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile zirveye taşıyoruz." diye konuştu.

Fuara katılan Teknopark İstanbul bünyesindeki firmalardan Alloy Additive, havacılık, savunma, uzay, petrokimya, otomotiv, kompozit kalıpçılığı gibi birçok endüstri için titanyum ve nikel gibi egzotik alaşımlarla 3D büyük boyutlu metal parçalar üretiyor.

Adente firması da HP-RTM, filaman sarma ve pultrüzyon gibi zorlu kompozit proseslerindeki tecrübelerini kullanarak, yeni mühendislik teknolojileri geliştirip uyguluyor. Firma, özelleştirilmiş ürün ve makina çözümleri de sunuyor.

Plustechno firması, yapı kimyasalları ve malzemeleri alanında kendi "know-how"ını üretip, patentli ürünleriyle çimento, beton ve seramik sektörüne hizmet veriyor.

Promakim'in ise dijital üretim ve baskı sistemleri çözümlerindeki hizmetlerinin yanı sıra endüstriyel 3B üretim sistemlerinde yatırımları bulunuyor.