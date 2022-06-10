MİUS hakkında önemli açıklama: Selçuk Bayraktar 'ilk' diyerek paylaştı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından KIZILELMA ile ilgili önemli bir paylaşımda daha bulundu. Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Bayraktar #KIZILELMA'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı... Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu...

İLK UÇUŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Baykar'ın katlanabilir kanatlı ve kısa pistlerden iniş-kalkış yapabilecek olan Bayraktar TB3 ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma (MİUS) üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gelecek yıl yapacağını söyledi.

Bayraktar, "İnşallah Kızılelma'nın ilk uçuşunu gelecek yıl göreceğiz. TB3'ün ilk uçuşu da ya bu yıl sonunda ya da gelecek yılın başında olacak." ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS)

Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.