MMU için heyecanlandıran gelişme! Türkiye başardı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

İlk prototip uçağın montaj faaliyetleri ise tamamlanmak üzere.

Geçtiğimiz ay iniş takımları üzerine alınan MMU prototipinin, F110 tipi motorlarının entegrasyonu da başarıyla tamamlandı. Mart 2023'te motorlarını çalıştırarak hangardan çıkış yapması (Roll-Out) planlanan uçak, beklenenden de önce bu faaliyeti gerçekleştirebilir.

MMU İÇİN HEYECANLANDIRAN GÖRSEL

MMU prototipine ait son fotoğrafta, uçağın montaj faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. Dar bir perspektiften çekilmiş olsa da söz konusu fotoğrafta, uçağa güç verecek F110 tipi turbofan motorların egzoz çıkışları da görülebiliyor.

MMU İÇİN HAYATİ HAMLE! TÜRKİYE BAŞARDI

Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'ın düzenlediği CEO'ya sor etkinliğinde öğrencilerin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın motorunun 25 Aralık akşamı takıldığını açıkladı.

Kotil şu ifadeleri kullanmıştı:

"Teknisyen arkadaşlarımız MMU'nun motorunu taktılar dün akşam. Motoru takan arkadaşlar, F-16'ya 300-400 tane motor takmışlardır, bu hiç kolay bir iş değil."



MMU HAKKINDA

MMU Projesi kapsamında yurt içi imkanlarla üretilen modern uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 ların yerini alacak.

Projeyle yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.

Milli Muharip Uçağın üretimi TUSAŞ bünyesinde devam ediyor. İlk prototip uçağın 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır şekilde hangardan çıkış yapması ve yer testlerine başlaması bekleniyor.