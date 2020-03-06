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Savunma

Modernize tanklarda kinci teslimat

Doğu sınırında sıcak temaslar süren ve savaş durumunu devam eden Ukrayna, ordu modernizasyonuna devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yenileme işleri tamamlanan ikinci parti T-72 tanklarını teslim aldı.

06 Mart 2020 Cuma 12:00 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:00

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ordunun modernizasyonu kapsamında yenileme işleri tamamlanan ikinci parti T-72 tanklarını teslim aldı.

Kyiv Armoured Plant (Київський бронетанковий завод) bünyesinde modernize edilen tankların bekâ kabiliyeti artırıldı. Bu kapsamda reaktif tuğlalara ek olarak kafes zırhla donatılan tankların optik ve elektrooptik sistemlerinin yanı sıra atış kontrol sistemleri iyileştirildi.

C4 Defence'ın haberine göre, bu sayede durumsal farkındalığı artırılan platformlar, T-80 tanklarında kullanılan yapıda yeni paletlerle daha yüksek arazi kabiliyetine sahip oldu.

5 kilometre menzilli Kombat füzelerini namludan ateşleme kabiliyeti kazanan platformlarda Lybid sayısal haberleşme sistemlerinin yanı sıra ASELSAN üretimi emniyetli sayısal haberleşme sistemleri de yer alıyor. 

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