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Savunma

Morawiecki: Almanya'dan çekilen ABD askerleri bize gelsin

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya'dan çıkarılması planlanan bazı ABD kuvvetlerinin Polonya'ya gönderilmesini umduğunu söyledi.

star.com.tr06 Haziran 2020 Cumartesi 14:39 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 14:39
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Morawiecki RMF24'e verdiği demeçte, 'Yaptığımız pek çok görüşmenin sonucu olarak, bugün Almanya'da bulunan ve Birleşik Devletler tarafından ülkeden çıkarılacak birliklerin bir kısmını gerçekten Polonya'ya geleceğini umuyorum. Karar şimdi ABD tarafında.' dedi.

5 Haziran'da Trump, şu anda Almanya'da konuşlu 34 bin 500'den ABD askerinden 9 bin 500'ünü çekeceklerini açıklamıştı.

Wall Street Journal'a göre karar, geçen eylül ayından beri Trump yönetimince değerlendiriliyordu. Dolayısıyla Alman Şansölyesi Angela Merkel'in, Trump'ın bu ay ABD'de ev sahipliği yapmayı planladığı G-7 toplantısına katılmama kararıyla bir ilgisi yok. 

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