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Savunma

MSB ''Hayırlı olsun'' notuyla açıkladı! Heyecanlandıran Akıncı TİHA gelişmesi

Milli Savunma Bakanlığı, 3 adet Akıncı TİHA'nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamladığını ve göreve başlayacağını bildirdi.

AA3 Aralık 2021 Cuma 10:10 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 10:32
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Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyacını karşılayacak 3 Akıncı TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Çorlu'daki muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarını karşılayarak Kara Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak olan üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun."

BAYRAKTAR AKINCI TİHA'LAR AKTİF OPERASYONEL KULLANIMA BAŞLADI

MSB'nin paylaşımını alıntılayan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Twitter hesabından şöyle yazdı:

TSK'nın gücüne güç katacak ve kuvvet çarpanı olacak Bayraktar AKINCI TİHA'lar ordumuza teslim edilerek aktif operasyonel kullanıma başlandı.

Hayırlı ve uğurlu olsun...

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