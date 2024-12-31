MSB: Kahraman ordumuz asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir

MSB, Bakanlığın 2024'teki faaliyetlerinin anlatıldığı video serisinin dördüncü ve son bölümünü paylaştı.

"Her adımda etkinlik, her görevde başarı" notuyla yapılan paylaşımda, insani yardım amaçlı uçak ve gemilerin görevlendirilmesi, bakanlığın doğal afetlerle mücadelede katkıları, envantere yeni giren silah sistemleri, ziyaret ve kabul faaliyetleri anlatıldı.

Gazze, Sudan ve Lübnan'a 19 uçak ve 11 gemi ile 275 bin ton yardım malzemesi gönderildiği belirtilen paylaşımda, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileri ile 10 Ekim 2024 tarihinde az sayıda ülkenin yapabileceği tahliye operasyonun da Beyrut limanından gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Paylaşımda, yıl içerisinde 35 ayrı yerde meydana gelen büyük orman yangınlarının söndürülmesinde TSK'nın 114 helikopterle, 3 bin 558 sorti ve 7 bin ton su atımı yapılarak katkı sağlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşvikiyle savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranının en üst düzeye çıktığı aktarılan paylaşımda, "2024 yılında da TSK olarak insansız kara, deniz ve hava araçlarından, helikopter, silah ve mühimmatlardan füzelere, hava savunma sistemlerinden, elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir." denildi.

Paylaşımda, ülkenin hak ve menfaatleri çerçevesinde ülkeler arası ikili askeri ilişkileri geliştirmek maksadıyla 2024 yılında 158 üst düzey kabul ve 28 yurt dışı ziyaretine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere 3 yurt dışı birlik ve 21 yurt içi ziyaret gerçekleştirdiğine yer verildi.

Ordunun gücünü Türk milletinin sevgisi ve güveninden aldığına değinen paylaşımda,"Kahraman ordumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek. Dünyanın en güçlü ve en güvenilir orduları arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.