Muadillerinden çok üstün! 'MEROPS' dışa bağımlılığı bitirdi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN, termal sistemler, lazer mesafe ölçer, lazer işaretleyici, lazer uyarı sistemleri, gündüz görüş kameraları ve görüntü yoğunlaştırıcılı gece görüş cihazlarının tasarım ve üretimleri ile ilgili yürütülen çalışmalarla üstün kabiliyetlere sahip elektro-optik sistemler oluşturuyor.

Bu sayede görüşün zayıf veya sınırlı olduğu gece, sis, pus gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında, kullanıcıların karşı unsurlara üstünlük sağlaması mümkün oluyor. Lazer sistemlerle de kullanıcıya mesafe bulma, güdüm, karşı tedbir, aktif görüntüleme ve algılama gibi konularda üst düzey imkanlar sağlanıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği elektro-optik sistemlerin kara, hava ve deniz platformlarında geniş uygulama alanları bulunuyor.

Bu çabaların bir sonucu olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca başlatılan projeyle ortaya çıkan CATS'nin kullanımı Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yaygınlaştırılıyor.

Kamuoyunda SİHA'ların bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandırmasıyla da bilinen CATS'den Mayıs 2020'den bu yana çok sayıda teslim edildi.

- ASELFLIR-500'ÜN TESLİMATI 2023 SONUNDA

Farklı platformların ihtiyaçlarını dikkate alarak elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ürün ailesini, boyutları ve yetenekleri çeşitlenen yeni ürünlerle genişletmek için de projeler yürüten ASELSAN, CATS'te elde edilen teknolojik birikim ve bileşenlerdeki teknolojik geliştirmelerle ASELFLIR-500'ü geliştiriyor.



Şirket, gelecek yılın sonunda ASELFLIR-500 teslimatına başlamayı amaçlıyor. Bunun yanında daha büyük ve daha uzak mesafeden görüntülemeye imkan verecek ASELFLIR-600'e yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ürün geliştirme çalışmaları gimbal çapı 15 inçten küçük sistemleri de kapsayacak şekilde sürüyor.

ASELSAN, elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi konusunda yurt içinde ve dışındaki yüksek talebi dikkate alarak Güney Afrika'daki ofisinde bulunan yetenek havuzunu da harekete geçirdi. Bu ülkedeki ASELSAN mühendislerinin çalışmalarıyla ortaya MEROPS (Multi-spectral Extended Range Optical Sight) ortaya çıktı.

MEROPS, Güney Afrika'da düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'de ASELSAN standında sergilendi. Stantta kurulan düzenek aracılığıyla ziyaretçilere MEROPS'un yüksek görüntüleme kalitesini deneyimleme imkanı sağlandı.

MEROPS'un ayrıca Fuar'da, statik alanda, Rooivalk saldırı helikopteriyle birlikte sergilenmesi dikkati çekti. Güney Afrika tarafından üretilen ve dünyanın en etkili saldırı helikopterleri arasında gösterilen Rooivalk, ev sahibi ülkenin hava filosunun önemli parçalarından birini oluşturuyor.