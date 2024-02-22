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Savunma

Müjdeyi Selçuk Bayraktar duyurdu: Bir başarı daha sağlandı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) BAYRAKTAR TB3'ün on sekizinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

22 Şubat 2024 Perşembe 22:03 - Güncelleme:
Müjdeyi Selçuk Bayraktar duyurdu: Bir başarı daha sağlandı
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Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün on sekizinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

BayraktarTB3 18. Test Uçuşu | 18th Flight Test

Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi | High-Altitude System Performance Test

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