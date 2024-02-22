Müjdeyi Selçuk Bayraktar duyurdu: Bir başarı daha sağlandı

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün on sekizinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.
Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
BayraktarTB3 18. Test Uçuşu | 18th Flight Test
Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi | High-Altitude System Performance Test
Milli Teknoloji Hamlesi
#BayraktarTB3 18. Test Uçuşu | 18th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 22, 2024
✅ Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi | High-Altitude System Performance Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/Vdpx3IAqQD