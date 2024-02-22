Müjdeyi Selçuk Bayraktar duyurdu: Bir başarı daha sağlandı

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün on sekizinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

BayraktarTB3 18. Test Uçuşu | 18th Flight Test

Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi | High-Altitude System Performance Test

Milli Teknoloji Hamlesi