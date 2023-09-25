Mutabakata varıldı: ALTAY tankları ile ilgili önemli gelişme

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Shin Beom-chul ile bir araya geldi.

Bakan yardımcılarının iç prosedürleri tamamladıktan sonra gelecekte uygun bir zamanda askeri anlaşma imzalama konusunda anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Shin'in "Kardeş iki ülke, savunma alanındaki stratejik ortaklıklarını güçlü savunma ve silah sanayi işbirliği yoluyla aktif şekilde yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

Shin ve Kavaklıoğlu'nun görüşmede, ALTAY tanklarının geliştirilmesi gibi iki ülkenin savunma şirketleri arasında ileriye dönük ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmeye devam etme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Kavaklıoğlu'nun Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinin 75. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılmak üzere başkent Seul'de bulunduğu bilgisi verildi.