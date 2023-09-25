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Savunma

Mutabakata varıldı: ALTAY tankları ile ilgili önemli gelişme

Türkiye ve Güney Kore, savunma ve silah sanayi alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla gelecek dönemde askeri anlaşma imzalama konusunda mutabakata vardı. Güney Kore Milli Savunma Bakan Yardımcısı Shin Beom-chul ALTAY tanklarının geliştirilmesi gibi iki ülkenin savunma şirketleri arasında ileriye dönük ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmeye devam etme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 20:04 - Güncelleme:
Mutabakata varıldı: ALTAY tankları ile ilgili önemli gelişme
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Shin Beom-chul ile bir araya geldi.

Bakan yardımcılarının iç prosedürleri tamamladıktan sonra gelecekte uygun bir zamanda askeri anlaşma imzalama konusunda anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Shin'in "Kardeş iki ülke, savunma alanındaki stratejik ortaklıklarını güçlü savunma ve silah sanayi işbirliği yoluyla aktif şekilde yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

ARALARINDA ALTAY TANKI DA VAR

Shin ve Kavaklıoğlu'nun görüşmede, ALTAY tanklarının geliştirilmesi gibi iki ülkenin savunma şirketleri arasında ileriye dönük ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmeye devam etme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Kavaklıoğlu'nun Güney Kore Silahlı Kuvvetlerinin 75. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılmak üzere başkent Seul'de bulunduğu bilgisi verildi.

  • savunma işbirliği
  • Türkiye-Güney Kore anlaşması
  • silah sanayi

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