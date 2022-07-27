İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2022 Çarşamba / 28 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9016
  • EURO
    18,1411
  • ALTIN
    990.06
  • BIST100
    2544.12
Savunma

NATO üyesi ülkeler hangileri? İşte o devletler

1949 yılında 12 kurucu ülkenin üyeliğiyle oluşturulan NATO (North Atlantic Treaty Organization), ilerleyen yıllarda birçok ülkenin katılımıyla geniş bir üye sayısına ulaştı. Peki, NATO'da toplam kaç ülke var? NATO'ya en son hangi ülkeler üye oldu? NATO'nun üyelik süreci nasıl işliyor? İsveç ve Finlandiya NATO'ya girdi mi? İşte bu soruların cevabı…

Star Gazetesi27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Son zamanlarda İsveç ve Finlandiya'nın girmeye çalıştığı NATO'nun üye sayısı yeniden merak konusu oldu. Konuya ilişkin Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine sıcak bakmayarak endişeleri olduğunu dile getirmişti.

Son olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine ilişkin Türkiye şartlarını sunmuştu. Üyeliğe aday bu iki ülke, Türkiye'nin sunduğu şartlarını kabul edip bir muhtıra imzalamıştı. Dünya basında ve ülke basınında 'Türkiye istediğini aldı' başlıklarıyla diplomatik başarısını tescilleyen Türkiye ayrıca muhtırayı gerekleri şartlar yerine getirilmez ise feshedeceğini bildirdi.

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?

12 kurucu üye ile oluşan NATO'da faal olarak 30 ülke bulunuyor. Bu sayı gerekli şartları yerine getirdiği takdirde Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 32'ye yükselecek.

NATO'ya üye olmak için ise en önemli şart üye ülkelerin tamamından 'Evet' oyu alınması gerekiyor. Onay sürecinden geçen üyelik başvuruları tüm üye ülkelerinde katılımıyla düzenlenen bir oturumda değerlendiriliyor.

İşte NATO'ya ülke isimleri ve giriş tarihleri;

1949- (NATO'nun ilk kuruluş yılı):

Kurucu üyeleri;

-Belçika

- Kanada

- Danimarka

- Fransa

- İzlanda

- İtalya

- Lüksemburg

- Hollanda

- Norveç

- Portekiz

- Birleşik Krallık

- ABD

1952 yılında üye olan ülkeler;

-Türkiye

-Yunanistan

1955 yılında üye olan ülkeler;

-Batı Almanya (1990 yılında ülkenin birleşmesiyle 'Almanya' olarak birlikte yer alıyor)

1982 yılında üye olan ülkeler;

-İspanya

1999 yılında üye olan ülkeler;

-Çekya

-Macaristan

-Polonya

2009 yılında üye olan ülkeler;

-Bulgaristan

-Estonya

-Letonya

-Litvanya

-Romanya

-Slovakya

-Slovenya

2009 yılında üye olan ülkeler;

-Arnavutluk

-Hırvatistan

2017-2020 yılları arasında üye olan ülkeler;

-Karadağ (2017)

-Kuzey Makedonya (2020)

Muhtemel üye olacak ülkeler;

-İsveç

-Finlandiya

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.