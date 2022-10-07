Nefes kesen görüntüleri SSB Başkanı Demir paylaştı! ''Önemli bir aşama daha geçildi''

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TCG Anadolu'nun testlerindeki yeni aşama hakkında bilgi verdi.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA GEÇİLDİ

Demir, paylaşımında, şunları kaydetti: "Anadolu gemimizin tank operasyonu testleri Altay prototipi ile başarılı şekilde icra edildi. Mekanize Çıkarma Aracı LCM ile askeri tersaneden alınan Altay tankı, önce Anadolu gemisine yüklendi, ardından yine LCM'ye alınarak sahile çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bugün tamamlanan bu test ile projede önemli bir aşama daha geçildi. Her geçen gün bir adımı daha tamamlıyoruz ve Anadolu'yu envanterimize katmak için sabırsızlanıyoruz."

ALTAY TANKI NEDİR?

Altay, Türkiye'de geliştirilen 3 nesil ana muharebe tankıdır. Milli Tank Üretim Projesi (MİTÜP) çerçevesinde 30 Mart 2007'de yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonucunda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından proje ana yüklenicisi olarak Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. belirlenmiştir. İsmini Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan almıştır.

ALTAY TANKI ÖZELLİKLERİ

ALTAY tankı dört kişilik mürettebat görev alacak (Tank komutanı, nişancı, doldurucu, sürücü).

Tankın muharebe ağırlığı 65 ton olarak tahmin ediliyor.

Değişken süspansiyon sistemi sayesinde keskin manevra yapabilme ve üstün arazi yeteneğine sahip.

Tankın iç ve dış iletişimini kesecek ve tankın elektronik sistemlerini sekteye uğratılabilecek elektromanyetik silahlara karşı donanımı mevcuttur.

12,7mm ağır makineli tüfek ve Aselsan Sarp veya Aselsan Stamp diğer silahları olarak biliniyor.

Aselsan tarafından sağlanan son teknoloji bilgisayar sistemleri ile atış kontrol sistemi ve daha fazlasına sahip olan bir tank.

Tankların sahip olması gereken ateş gücü, tankın savunması, arazi kabiliyeti gibi özelliklere sahip olan ve bunları başarılı bir şekilde yerine getiren ALTAY ana muharebe tankı dünyanın en iyi tanklarına meydan okuyor.