Olası bir savaşta ABD'nin avantajını ortadan kaldırmaya yönelik hamle

star.com.tr 15 Nisan 2021 Perşembe 13:58 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 13:58

Yeni bir araştırmaya göre, Çin yakın zamanda Wuhan'daki bir tersanede, üçüncü denizaltı karşıtı tespit gemisi inşasına başlayarak, denizaltıları tespit etme yeteneğini artırıyor.



Geminin büyük olasılıkla bir SWATH tipi (Küçük Su Düzlem Alanı Çift Gövde) olduğu belirtiliyor. İkiz gövde tasarımı geminin hem yüksek hızlarda seyretmesini hem de dalgalı denizlerde kararlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Bu tasarıma sahip gemiler, aynı zamanda çok sessiz olmalarıyla biliniyor.

Denizaltıları tespit etmek için sonar ve diğer akustik dinleme cihazlarını kullanması amaçlanan Çin tasarımı geminin, uzun menzilli ve yüksek dayanıklılığa sahip Amerikan SWATH tasarımlarına büyük olasılıkla benzediği tahmin ediliyor.

National Interest'e göre SWATH tipi gemiler, arkalarında çekilen uzun kablo makaralar, okyanusa atılan pingler ve derinlerde saklanan denizaltıları dinleyerek denizaltıları aktif olarak tespit edebilir.

Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri de, Hibiki sınıfı olarak bilinen SWATH gemilerinin üçüncüsünü kısa süre önce hizmete aldı.

Soğuk Savaş döneminin üretimi olan bu gemilerin, işletme maliyetlerinin ABD ve Japonya arasında bölündüğü ve Japon gemileri tarafından taranan verilerin Washington ile paylaşıldığı belirtiliyor.

Bu da, Amerika Birleşik Devletleri'ne daha düşük bir maliyetle 'suda daha fazla kulak' sahibi olmasını sağlıyor.

ABD SWATH GEMİSİ TACİZ EDİLMİŞTİ

2000'lerin sonunda ABD'nin okyanus gözetleme gemilerinden biri, Güney Çin Denizi'ndeki bir denizaltı gözlem görevi sırasında hem Çin gemileri ve uçakları tarafından defalarca taciz edilmişti.

Geminin faaliyet gösterdiği alan, uluslararası sular olarak yaygın bir şekilde tanınmasına rağmen Çin, Güney Çin Denizi'nin geniş kesimlerine egemenlik iddia ediyor ve münhasır ekonomik bölge içindeki suları kendi deniz alanı olarak işaretliyor.

Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN), daha önce Amerikan Donanması gemilerinden ve uçaklarına yaklaşarak veri sızdırma yetkinliğine sahip olduğunu kanıtlamıştı.

2014 yılında ABD liderliğindeki çokuluslu deniz tatbikatları sırasında PLAN, elektronik verileri toplamak için USS Ronald Regan uçak gemisi ve uçak gemileri saldırı grubunun yanına sessizce bir elektronik gözetleme gemisini kaydırdı.

ABD'NİN 'DENİZALTI AVANTAJI'NA KARŞI BİR HAMLE

Okyanus gözetleme gemilerinin oluşturduğu tespit tehdidine rağmen, Amerikan deniz hizmetindeki denizaltılar ilerliyor. 2030'ların başında hizmete girmesi planlanan yeni nükleer enerjili Columbia sınıfı balistik füze denizaltılarının inşaatı çoktan başladı.

Yeni bir elektrikli tahrik tasarımı sayesinde, Columbiaların ABD Donanması için şimdiye kadar yapılmış en sessiz denizaltılar olması bekleniyor.

ABD'nin Çin gibi diğer ülkelere göre başlıca avantajlarından biri, bir çatışma durumunda Çin yüzey gemilerinin hareketini kısıtlamak için kullanılabilecek ABD Donanması'nın gelişmiş ve tespit edilmesi zor denizaltıları olacaktır.

Çin'in bu yeni okyanus gözetim gemisi, ABD ile olası bir çatışma halinde, bu avantajı ortadan kaldırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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