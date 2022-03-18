Orta Doğu'nun en büyüğü! Türk başarısı Katar'a çıkarma yapacak

AA 18 Mart 2022 Cuma 12:08 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 12:08

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu'nun en büyük savunma sanayisi fuarlarından DIMDEX 2022'de İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn, Pakistan için üretilen Denizde İkmal Tankeri, Çok Maksatlı Hücumbot STM-MPAC ile taktik mini İHA sistemleri, ALPAGU, KARGU ve TOGAN, Körfez ülkelerine tanıtılacak. STM, fuarda bütünleşik siber güvenlik çözümlerini de katılımcılara sunacak.

STM, Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar 20'den fazla ülkede iş birlikleri, teknoloji transferi ve iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Dünyanın en aktif donanmalarından birine sahip olan NATO üyesi Türkiye için suüstü ve denizaltı platformları üreten STM, dost ve müttefik ülke donanmalarının daha efektif görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel, özgün ve esnek mühendislik çözümleri üretiyor.

Türk donanmasının sahada başarılı bir şekilde kullandığı sistemleri kaliteli, uygun maliyetli ve güncel teknolojili mühendislik çözümleriyle yurt dışına taşıyan STM, uzun vadeli hizmet desteği ve yerli olarak geliştirilen silah sistemleri ile ülkelerin maruz kalabileceği ambargolardan etkilenmeyecek bir şekilde ürün ve kabiliyetlerini ülke donanmalarının kullanımına açıyor.

STM'nin ana alt yüklenici olarak önemli görevler üstlenerek teslim ettiği 4 MiLGEM Ada Sınıfı korvetler, Türk Deniz Kuvvetlerince aktif şekilde kullanılıyor.

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'u tasarlayan ve ana yüklenicisi olan STM, gemiyi en az yüzde 75 yerlilik oranıyla 2023'te teslim edecek.

Şirket, ana yüklenicisi olduğu Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591)'un teslimini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 14 Ocak'ta gerçekleştirdi.

STM'nin sorumluluğunda ilerleyen bir başka proje ise Lojistik Destek Gemisi. Türk Deniz Kuvvetlerinin lojistik ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisi TCG Güngör Durmuş (A-574) Aralık 2021'de göreve başladı.

Projenin ikinci gemisi ÜTĞM. Arif Ekmekçi (A-575) ise 2024'te teslim edilecek. STM, Türk Tipi Hücumbot Projesi'nde de dizayn ana yüklenicisi konumunda bulunuyor.

Şirketin yeni hücumbot tasarımı STM-MPAC ise suüstü ve hava savunma harbi görevleriyle keşif/karakol görevlerini, yüksek süratlerde icra edebilmek için tasarlandı.

- DENİZALTINDA ÖNCÜ PROJELER

STM, Türk donanmasının denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde de önemli görevler üstleniyor.

Ana yüklenicisi olduğu 2 adet AY sınıfı denizaltının modernizasyonunu başarıyla gerçekleştiren STM, 4 Preveze sınıfı denizaltının modernizasyonunda ise lider yüklenici olarak görev alıyor.

STM, Türkiye'nin Milli Denizaltı Projesi'nin hayata geçirilmesinde önemli bir aşama olacak Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Yeni Tip Denizaltı Projesi (Type-214) kapsamında da görev üstleniyor. Bu çerçevede, dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım (Section 50), ilk kez STM tarafından Türkiye'de üretildi.

Şirketin, "STM 500" küçük tonajlı denizaltısı da dünyanın farklı coğrafyalarından yoğun ilgi görüyor.

- PAKİSTAN'DAN UKRAYNA'YA DONANMALARIN TERCİHİ STM

Her projede, maliyet etkin, kesintisiz teknik destek ve bilgi birikimi aktarımını önemseyen STM, ülkelerin savunma kapasitesini geliştirecek iş birliklerine imza atıyor. STM, teknoloji transferi de içeren iş birliği kapsamında Ukrayna donanması için korvet inşasına 2021'de başladı.

STM, Pakistan donanması için tasarladığı, Türkiye'nin en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN'i Karaçi'de inşa ederek teslim etti.

Bu ülkenin sahip olduğu Agosta 90B Khalid sınıfı denizaltıların modernizasyonunda ana yüklenici olan STM, ilk denizaltıyı teslim etti, diğer iki denizaltı da faaliyetlerini sürdürüyor.

Söz konusu projelerle Pakistan donanmasının güvenini kazanan STM, Pakistan için Türkiye tarafından üretilecek 4 Ada Sınıfı Korvet Projesi'nde de ana tahrik sisteminin tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik kabiliyetiyle görev alıyor.

- TAKTİK MİNİ İHA SİSTEMLERİ

STM'nin kendi mühendislik ve teknolojisiyle geliştirdiği vurucu ve gözcü İHA sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince yurt dışı operasyonlar da dahil olmak üzere sınır güvenliğinde etkin biçimde kullanılıyor.

Taktik mini İHA geliştirilmesi konusunda Türkiye'de ve dünyada öncü, rekabetçi platformlar üreten STM'nin ürün yelpazesini Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU, Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU ve Taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi TOGAN oluşturuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2018'den beri envanterinde yer alan KARGU, 2021'de ilk ihracat başarısına imza attı. Ürüne ilgi gösteren farklı ülkelerle de görüşmeler sürüyor. ALPAGU ise hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı, sürati ile önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Mühimmatlı test atışlarını tamamlayan ALPAGU, çok yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek.

- TÜRK ORDUSUNUN SİBER GÜVENLİĞİ STM'YE EMANET

STM'nin stratejik faaliyet alanlarından bir diğeri de siber güvenlik. STM, siber tehdit istihbaratından karar destek sistemlerine, uygulamaların güvenliğinden güvenlik seviyelerinin belirlenmesine kadar bütüncül hizmetler sunuyor.

Türkiye'nin ilk siber füzyon merkezi olan STM Siber Füzyon Merkezi 2016 yılından beri önemli görevler üstleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Siber Savunma Merkezi'ni kuran STM, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı için de Bilgi Güvenliği Projesi'ni yürütüyor.