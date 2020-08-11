Oruç Reis'e havadan SİHA kalkanı! Yunan, Atmaca korkusunda haklı çıktı

11 Ağustos 2020 Salı 08:23 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 08:23

Oruç Reis sismik araştırma gemisi NAVTEX ilan edilen bölgede araştırma faaliyetlerine başlamışken bölgenin havadan kontrolü SİHA'lar ile sağlanıyor.

SİHA'ların radar izleri bölgenin havadan kontrol edildiğini gösteriyor.

SİHA'lar bölgede uçup gemiye havadan koruma kalkanı oluştururken Oruç Reis'in kablo döşemeye başladığı iddiaları da gündeme getirildi.

YUNAN, ATMACA KORKUSUNDA HAKLI ÇIKTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu yıl envantere giren gemisavar füzelerimiz Atmacaların Ege Bölgesi'nde belli noktalara konuşlandırılması ile Yunan tarafı denizde izinsiz tekne dahi kaldıramayacaklar.

Atmaca'nın menzili bütün Ege'yi kapsarken Türkiye'nin bölgedeki en önemli üstünlük noktalarından biri haline geldi. Yunanistan'ın gemilerle asker taşıması 200 km öteden dahi Atmaca ile engellenebilecek.

ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİNE TÜRK DENİZ KUVVETLERİ REFAKAT EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerince refakat ve koruma sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır." ifadesine y