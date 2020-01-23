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Savunma

Pakistan ordusundan 290 kilometre menzilli balistik füze denemesi

Pakistan ordusu, karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip 290 kilometre menzilli Gaznavi füzesinin denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu.

AA23.01.2020  15:20 - Güncelleme: 23.01.2020  15:20

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, denemesi yapılan balistik füzenin farklı başlıklar taşıyabilecek özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Ordunun gece ve gündüz operasyon yapma kapasitesini artırmaya yönelik tatbikatta kullanılan karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip Gaznavi füzesinin 290 kilometreye kadar menzili olduğu vurgulanarak, tatbikata ordunun üst düzey stratejik plan dairesi komutanlarının da katıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han da yetkilileri başarılı atış nedeniyle tebrik etti.

Pakistan ordusu, daha önce de 650 kilometre menzilli Şahin-1, 1500 kilometre menzilli Şahin-2 ve 1300 kilometre menzilli Ghauri füzelerinin denemelerini yapmıştı.

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