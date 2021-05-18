Pakistan'dan Hindistan'a karşı CM-400AKG hamlesi! İşte JF-17 mühimmatının alınma nedeni

star.com.tr 18 Mayıs 2021 Salı 16:49 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 16:49

Pakistan'ın en yeni savaş uçağı, güçlü bir gemi karşıtı füze ile silahlanıyor.

Pakistan Hava Kuvvetleri, eski F-16'ları, Dassault Mirage'ları ve J-7'leri tamamlamak için Çin'den yüzden fazla JF-17 aldı.

Tek motorlu JF-17'lerin Hindistan'ın büyüyen uçak gemisi filosu gibi düşman savaş gemilerini hedeflemesine yardımcı olmak için İslamabad, 2017 ve 2018'de 60 adet CM-400AKG gemi savar füzesi satın aldı.

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'nun geliştirdiği CM-400AKG mühimmatı, alışılmadık bir gemi karşıtı silahtır. Diğer birçok gemi karşıtı füzenin aksine, yüksek hızda bir balistik uçuş yolu izler.

Süpersonik füze, ilk olarak 2012 yılında Çin'in Zhuhai kentinde bir hava gösterisinde görücüye çıktı. Füze, Çin'in Pakistan ve Myanmar'a sattığı MiG-21'in oldukça gelişmiş bir versiyonu olan JF-17 ile aynı karede görüldü.

Altı yıl sonra Pakistan Savunma Bakanlığı, 100 milyon dolar toplam maliyetle 60 CM-400AKGs satın aldığını duyurdu. Satın alma, ülkenin JF-17'lerini güçlü gemi katillerine dönüştürdü. 2018'deki bir testte, JF-17'ler füzeyi ateşledi.

CM-400AKG'nin yaklaşık 2.000 pound (yaklaşık 908 kg) ağırlığında olduğu ve 300 kiloluk bir parça tesirli savaş başlığı veya 400 kiloluk delici bir savaş başlığı taşıdığı bildirildi. Aynı zamanda füzenin menzilinin, 150 mil (yaklaşık 241 KM) olduğu belirtiliyor.

Füze, hedefe yönlendiren dahili bir navigasyon sistemi ve kızılötesi ve radar arayıcı kombinasyonu sistemine sahip. Kaynaklar, silahın dairesel hata olasılığının 15 fit kadar düşük olduğunu belirtiyor.

CM-400AKG'nin son uçuş anlarında manevra yaparak düşman savunmasını atlatmasına yardımcı olduğu bildiriliyor. Kaynaklar ayrıca, füzenin Mach 5 (ses hızının beş katı hızda) hızında olduğunu iddia ediyor.

Uzmanlara göre füze, Hindistan'ın genişleyen gemi filosuna karşı bir hamle.

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