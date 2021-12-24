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Savunma

Parlamento onay verdi! 32 adet kullanılmış F-16 satın alacaklar

Romanya Parlamentosu, Norveç'ten 32 adet F-16 savaş uçağının satın alınmasına onay verdi.

Star.com.tr24 Aralık 2021 Cuma 15:17 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 15:19
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Romanya Parlamentosu, savunma bakanlığının Norveç'ten 32 adet F-16 savaş uçağı satın alma prosedürünü başlatmasına onay verdi. En az 10 yıl envanterde kalacak 32 savaş uçağının F-35'lere geçiş döneminde önemli yer tutması planlanıyor.

Pakette ayrıca Norveç hükümetinden lojistik destek ve ABD'den hizmet ve ekipman da yer alıyor.

Bakanlık daha önce 32 adet F-16 uçağının maliyetinin 354 milyon Euro civarında olacağını açıklarken, ABD paketinden lojistik destek ve ekipman maliyetinin 100 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.

Savaş uçaklarının Romanya Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeden modernize edilmesi planlanıyor.

  • Romanya Parlamentosu
  • Norveç
  • F-16
  • F-35

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