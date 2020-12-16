İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8266
  • EURO
    9,5241
  • ALTIN
    466.732
  • BIST100
    1395.4
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Pentagon'dan 'gizli' çalışma! Savaş uçakları düşmanı eritecek
Savunma

Pentagon'dan 'gizli' çalışma! Savaş uçakları düşmanı eritecek

Pentagon, ‘mikrodalga silah' projelerine hız verdi. Pentagon'un ana araştırma kurumu olan Darpa'nın Sözcüsü, 'Düşman radarları ve sensörlerini hedef alan bu çalışma gizli ve şu an için tartışmaya kapalı.' ifadelerini kullandı. Savaş jetlerine entegre edilecek ‘sessiz' silahlar, düşman kuvvetlerinin elektronik sistemlerini eritecek.

16 Aralık 2020 Çarşamba 08:26 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 08:26
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) üzerinde çalıştığı son silah projesi uluslararası basının gündemine oturdu. The Times’ın haberine göre Pentagon, ABD ordusuna ‘mikrodalga silahlar’ geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Henüz araştırma aşamasında olan ve savaş jetlerine entegre edilmesi beklenen silahlarla, düşman kuvvetlerinin elektronik sistemlerinin hedef alınması planlanıyor. Geçtiğimiz yıllardaki test uçuşlarında, yüksek mikrodalga gücüne sahip savaş başlıklarıyla uçan B-52 uçakları, 1100 kilometre menzille elektronik hedefleri başarıyla eritmişti.

ŞU ANDA GİZLİ SÜRÜYOR

Akşam'ın haberine göre, Pentagon’un ana araştırma kurumu olan Darpa’nın sözcüsü, “Düşman radarları ve sensörlerini hedef alan bu çalışma gizli ve şu an için tartışmaya kapalı” dedi. ABD ordusu için projeler geliştiren Raytheon’un direktörü Misty Holmes, mikrodalga silahların sessiz bir sisteme sahip olduğunu vurgulayarak, “Ne alev ne de patlama görülüyor. Görünen tek şey gökyüzünden düşen insansız hava araçları” diye konuştu.

Şu anda ABD, İngiltere, Çin ve Rusya’da söz konusu sistemlere yönelik çok sayıda araştırma yürütülüyor. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.