star.com.tr 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:44

Finlandiya Deniz Kuvvetleri, 2020 Filosu projesi kapsamında donanmanın gemilerini geliştiriyor.



Bu çalışmalar kapsamında Kongsberg Maritime, Saab ile Finlandiya Deniz Kuvvetleri arasında bir sözleşme imzalandı. Sözleşme hükmüne göre, korvetlerin sığ su ortamlarında kullanılması için ideal olan SS2030 ve SD9500 sonarlarıyla donatılması öngörülüyor.

Kongsberg satış direktörü Thomas Dahle, 'Finlandiya Donanması için başka bir sonar programı için seçilmekten ve sığ su ASW, 'dalgıç' tespiti ve mayın avlama ekipmanlarının ana tedarikçisi olarak konumumuzu daha da güçlendirmekten çok memnunuz.' dedi.

Silahlı kuvvetlerin, tüm savunma endüstrilerinde olduğu gibi, sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek için mevcut en ileri teknolojiye güvenmek zorunda olduğunu açıklayan yetkili, 'Bu yeni deniz sözleşmesi, KONGSBERG markasına olan güveni başka bir kanıtıdır.' dedi.

ASW operasyonları için geliştirilen aktif gövdeye monte edilmiş sonar SS2030, izleme algoritmaları kullanır ve torpidoları, su altındaki diğer küçük nesneleri tespit edebilir.

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