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Savunma

Resmen açıklandı! Checkmate'i devreye sokuyorlar

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, 'Checkmate silahlanma programına dahil edilecek.' diye konuştu.

Sputnik18 Eylül 2021 Cumartesi 08:33 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 08:33
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Checkmate savaş uçaklarının Rus Hava Uzay Kuvvetleri için 2024-2033 Devlet Silahlanma Programına dahil edilebileceğini belirtti.

Tümen Petrol ve Doğalgaz Forumu kapsamında basın mensuplarına konuşan Borisov, "Gelecek Devlet Silahlanma Programının planlarında, Checkmate savaş uçaklarının Rusya Hava Uzay Kuvvetleri için alımı değerlendirilebilir" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Checkmate'in sadece tek motora sahip olmasının Rusya Savunma Bakanlığı'nı güvenirlik gereksinimleri konusunda kuşkulara sevk ettiğini söyleyen Borisov, ancak tek motorlu savaş uçaklarının başarılı bir şekilde diğer ülkelerde kullanıldığını anımsattı.

Borisov, Checkmate uçaklarının Rus ordusunun hizmetinde olmasının, bu aracın ihracat potansiyeline yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

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