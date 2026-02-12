Riyad'dan Türk gemi inşa sanayisine tam destek! Körfez açılımında imzalar atıldı

ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok uzun zamandır harcadıkları enerji ve emeğin karşılığını bu fuarda gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Uzun zamandır ilişkileri bulunan Suudi Arabistan'da bir şirket kurulumu gerçekleştirdiklerini anlatan Pehlivanlı, yerel ortakları Satel Al-Arabiya ile kurdukları ARES Naval'ın faaliyete başladığını bildirdi.

Bunun getireceği avantajları çok önceden öngördüklerini dile getiren Pehlivanlı, şöyle konuştu:

"Bu bölgede daimi olarak kalmanın, Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin üretimine destek vermenin yolunu burada sabit bir altyapıyı oluşturarak, yerel iş gücünün üretim katkısı sağlayarak güçlendirmek istedik. Amacımız buradan, bu bölgeyi hub olarak kullanılarak başka ülkelere de hizmet vermek. Buradaki altyapının bize sağlayacağı imkanları en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Buradaki ortağımız kendisini ispatlamış, hem devlete hem özel sektöre hizmet eden bir şirket. ARES Naval'ın kurulumunda da bize oldukça yardımcı oldular.

Temel amacımız burada gemi inşa ile alakalı faaliyetlerimizi devam ettirmek ama buradaki ihtiyacın temelinde bakım-onarım faaliyetleri, tedarik zinciri ile alakalı kritik olarak görülebilecek ekipmanların, malzemelerin, askeri ekipmanların, askeri teçhizatların buraya getirilmesiyle alakalı da bir vizyonumuz olduğunu söylemek isterim."

Bu süreçte yerel ortaklarının katkısıyla Suudi Arabistan Devleti'nin de desteğini aldıklarını ifade eden Pehlivanlı, "Bu fuarda ARES Naval, Suudi Arabistan'ın Sanayi Bakanlığı ile bir mutabakat metni imzaladı. Onlardan alabileceğimiz her türlü teşviki ve imkanı alma sözünü de kendilerinden almış bulunuyoruz. Bizim açımızdan çok önemli bir gelişme ve müteakip dönemde de bunun faydalarını eminim ki göreceğiz." dedi.

İlk olarak platformlardaki bilgi birikimini buraya taşıma yoluyla ilerlediklerini aktaran Pehlivanlı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Bu aşamada da Suudi Arabistan'ın ve diğer ülkelerin neye ihtiyacı olduğunu analiz ettik. Temelde uzmanlık alanımız olan gemi inşa ile alakalı yatırım yapmayı planlıyoruz. İki farklı lokasyonda gemi inşa ve bakım onarım tesisiyle alakalı bir planımız var. Bunlar doğuda ve batıda olmak üzere görev fonksiyonları birbirlerinden farklı olabilir. İki tane ayrı tesis olacak. Birisini şu an için Dammam'da diğerini Cidde'de düşünüyoruz. Dolayısıyla ana uzmanlık alanımız gemi inşa birinci sırada olacak. Önemli olan konu inşa faaliyetini yaparken ihtiyaç duyacağınız malzemeyi de doğru yolla ve en kısa zamanda buraya getirmek ya da lokal imkanlarla üretmek. Burada da ciddi çabamız olacağını söyleyebilirim. Bu fuarda yaptığımız resmi görüşmelerde bununla alakalı çok emare aldık, bizi de bu yönde destekliyorlar. Dolayısıyla gemi inşa birinci öncelik, sonrakiler ona destekleyici olacak unsurlar olarak görünüyor."