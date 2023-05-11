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Savunma

ROKETSAN geliştirdi! Bayraktar AKINCI ateşledi: Tam 150 kilometre

Türkiye, savunma ve havacılık tarihinde ROKETSAN, Bayraktar AKINCI ve Çakır füzesiyle stratejik bir kazanıma daha imza attı. Türkiye'nin savunma sanayi neferlerinden ROKETSAN'ın geliştirdiği Çakır füzesi, Bayraktar AKINCI'dan ateşlendi. 150 kilometre menzilli milli seyir füzesi Çakır, hedefi tam isabetle vurdu.

AJANSLAR11 Mayıs 2023 Perşembe 23:21 - Güncelleme:
ROKETSAN geliştirdi! Bayraktar AKINCI ateşledi: Tam 150 kilometre
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Türkiye, ROKETSAN'ın geliştirdiği 150 kilometre menzilli milli seyir füzesi Çakır ile Bayraktar AKINCI TİHA'dan atılarak dünyada bir ilke imza attı. Türkiye savunma ve havacılık tarihinde önemli bir stratejik kazanım hakkında Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar açıklamada bulundu.

ROKETSAN GELİŞTİRDİ! BAYRAKTAR AKINCI ATEŞLEDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığını belirterek, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayiinden armağan olsun." ifadesini kullandı.

Demir, Twitter hesabından, ÇAKIR seyir füzesine ilişkin paylaşım yaptı.

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığına dikkati çeken Demir, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun. Tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAKTAR AKINCI ÇAKIR'I ATEŞLEDİ

Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen Çakır füzesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin savunma ve havacılık tarihinde önemli bir stratejik kazanıma daha imza attığını belirtti.

Haluk Bayraktar, paylaşımda, "Bugün, Türkiye savunma ve havacılık tarihinde önemli bir stratejik kazanıma daha imza atıldı. ROKETSAN tarafından geliştirilen ve Bayraktar AKINCI atılan 270 kg ağırlığında, 150 km. menzilli milli seyir füzesi Çakır, hedefi tam isabetle vurdu. SİHA'larımızın derin saldırı kabiliyetini artıracak bu üründe emeği geçen herkesi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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