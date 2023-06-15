İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6622
  • EURO
    25,9488
  • ALTIN
    1490.24
  • BIST100
    5495.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ROKETSAN geliştirdi: Modüler Zırhlı Kule Türk ordusunun hizmetine girdi
Savunma

ROKETSAN geliştirdi: Modüler Zırhlı Kule Türk ordusunun hizmetine girdi

ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetine girdi.

IHA15 Haziran 2023 Perşembe 20:42 - Güncelleme:
ROKETSAN geliştirdi: Modüler Zırhlı Kule Türk ordusunun hizmetine girdi
ABONE OL

ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, M60A3 tankının şasesine entegre edildi.

Pasif ve reaktif zırh koruması ile lazer uyarı sistemleri gibi algılayıcılarla dayanıklılığını önemli ölçüde artıracak Modüler Zırhlı Kule, Türk ordusunun hizmetine girdi.

  • roketsan
  • Modüler Zırhlı Kule
  • M60A3 tankı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.