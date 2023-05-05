ROKETSAN kolları sıvadı! SSB Başkanı Demir: Adımı attık 5-6 ay sonra görmüş olacaksınız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın Hatay Kırıkhan'daki yatırmaları hakkında kolları sıvadığını bildirdi. ROKETSAN'ın yatırım yapacağı alanda incelemelerde bulunan İsmail Demir, "Adımı attık. İnşallah 5-6 ay sonra bazı faaliyetleri görmüş olacaksınız. ROKETSAN, roket parçaları, Pavotek firmamız elektronik ekipman üretiyor olacak. Yaklaşık ikisi beraber ilk başlangıçta 250 civarında, daha sonra 500 istihdam sağlamış olacaklar inşallah ve aynı sayıda da konut olacak." ifadelerini kullandı.

ROKETSAN KOLLARI SIVADI! İSMAİL DEMİR DUYURDU

Kırıkhan'da ROKETSAN'ın yatırım yapacağı alanda incelemelerde bulunan Demir, daha sonra AFAD-Sultanbeyli Belediyesi Geçici Yaşam Alanı'nda konteynerlerde kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Demir, ROKETSAN'ın Kırıkhan'daki yatırımıyla ilgili ilk adımı attıklarını söyledi.

Şirketin burada roket aksamıyla ilgili yatırım yapacağını aktaran Demir, "Aynı zamanda Pavotek şirketimizin yine elektrik elektronik aksamıyla ilgili bir yatırımı olacak. Bu adımları atıyoruz çünkü burada istihdam oluşturmamız gerektiğini biliyoruz. Tabii burada kalıcı konutlar meselesi önemli. İstihdamla beraber bölge insanımıza, depremzedelerimize aynı zamanda konut da beraberinde sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

- "HIZLA KONUT PROJEMİZ DEVAM EDİYOR"

Demir, bölgenin kalkınması, büyük felaketin yaralarının sarılması için kolları sıvadıklarını dile getirerek, "Burada güçlü duruşla tekrar ayağa kalkmanın örneğini sergilemek üzere inşallah hep beraber bu adımları atmış olacağız. Türkiye'de devletin gücünün vatandaşımızın yanında olduğunun bir işareti olacak. Hızla konut projemiz devam ediyor ama istihdam da en az o kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji getiren bir yatırım olacağını vurgulayan Demir, devamında başka yatırımların da geleceğini söyledi.

- "İNŞALLAH 5-6 AY SONRA BAZI FAALİYETLERİ GÖRMÜŞ OLACAKSINIZ"

Gazetecilerin yatırımlara ilişkin sorularını da yanıtlayan Demir, şöyle konuştu:

"ROKETSAN, roket parçaları, Pavotek firmamız elektronik ekipman üretiyor olacak. Yaklaşık ikisi beraber ilk başlangıçta 250 civarında, daha sonra 500 istihdam sağlamış olacaklar inşallah ve aynı sayıda da konut olacak."

Demir, istihdamların bölge insanından, depremzedelerden yapılacağı bilgisini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"İşe ihtiyacı olacak, konut ihtiyacı olacak, bunların hepsini kriter şeklinde sıralayacağız. Tabii ki kalifiye eleman önemli. Kalifiye olması da bizim için önemli. Ama kalifiye eleman bulacağız diye yine dışarıdan eleman kesinlikle almayacağız. Gerekirse bölge insanımıza gerekli eğitimleri vererek hızla istihdamları sağlayacağız. Adımı attık. İnşallah 5-6 ay sonra bazı faaliyetleri görmüş olacaksınız."

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da çok büyük acı yaşadıklarını, yatırımların kent için çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Demir ve beraberindekiler, daha sonra konteyner kentte depremzedelerle yemek yedi.