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Savunma

Roketsan'dan Avrupa'ya çıkarma! Dikkat çeken ortaklık sinyali

Avrupa'nın en önemli savunma sanayi fuarlarından biri olan DSEI 2023'e güçlü bir katılım sergileyen Roketsan, Londra'da sergileyeceği ürünler ve yağacağı görüşmelerle Birleşik Krallık pazarındaki konumunu bir üst noktaya taşımayı hedefliyor.

IHA12 Eylül 2023 Salı 14:58 - Güncelleme:
Roketsan'dan Avrupa'ya çıkarma! Dikkat çeken ortaklık sinyali
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Roket, füze ve mühimmat alanlarında Türkiye'nin dünya çapındaki en önemli savunma sanayi şirketlerinden olan Roketsan, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen DSEI 2023 fuarına katılacak. 12-15 Eylül tarihleri arasında kapılarını açan fuarda birçok son teknoloji ürününü sergileyen Roketsan'ın dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Avrupa ve Birleşik Krallık'ta iş birliklerine yenilerini ekleme hedefi bulacak.

Roketsan, "Entegre Bir Güce Ulaşmak" temasıyla dünya devlerini bir çatı altında toplayan DSEI 2023'te TRLG-230 füzesini, SİHA'larla birlikte adını dünyaya duyuran Mini Akıllı Mühimmatlar MAM-C, MAM-T ve yeni geliştirilen MAM-L IIR'ı, CİRİT Lazer Güdümlü Füze'yi, HİSAR Hava Savunma Füzelerini, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi'ni, Uzun ve Orta Menzilli Tanksavar Füze ve Silah Sistemleri UMTAS ve OMTAS'ı, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı'nı, ATMACA Gemisavar Füzesi'ni ve TEBER Güdüm Kiti'ni sergileyecek.

"NATO MÜTTEFİKİMİZ BİRLEŞİK KRALLIK İLE SAVUNMADAKİ ORTAKLIĞIMIZI GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, DSEI 2023'e katılımları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık'ın savunma ve havacılık sanayisindeki iş birliğini artırmaya yönelik önemli adımlar atılıyor. Türkiye'nin roket, füze ve mühimmat geliştirme ve üretim merkezi olarak biz de NATO müttefikimiz Birleşik Krallık ile savunmadaki ortaklığımızı geliştirmek istiyoruz. DSEI 2023'te yapacağımız görüşmelerle bu hedefimizi somut hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

  • savunma fuarı
  • Roketsan sergisi
  • Birleşik Krallık pazarı

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