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Savunma

Roketsan'dan BAE'de dev iş birliği anlaşması

Roket, füze ve mühimmat alanlarında Türkiye'nin dünya çapındaki önemli oyuncusu Roketsan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE Group'la yeni ve gelişmiş akıllı silah teknolojilerinin ortak geliştirilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Roketsan'dan BAE'de dev iş birliği anlaşması
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor.

Fuarda şirketler arasında çeşitli işbirliği anlaşmaları yapılıyor. Bu kapsamda Roketsan ve EDGE Group arasında akıllı mühimmatların geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

İmza töreni, Roketsan İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Cenk Önen, Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Mustafa Odabaş ve EDGE Group yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anlaşma kapsamında Roketsan ve EDGE Group, yeni ve gelişmiş akıllı silah teknolojilerinin ortak geliştirilmesine yönelik fırsatları araştırmak için birlikte çalışacak.

"İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP SİLAH SİSTEMLERİ VE MÜHİMMATLARLA ALAKALI İŞBİRLİKLERİNE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Odabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce Ankara'da SAHA İstanbul-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'nın yapıldığını hatırlatarak, bu etkinlik kapsamında da EDGE'in savunma sanayisinde yaklaşık 25 firmayla mutabakat muhtırası imzaladığını söyledi.

Bugün imzaladıkları anlaşmanın daha detaylı işbirliğine yönelik bir anlaşma olduğunu belirten Odabaş, "İşbirliği yapabileceğimiz alanlarla alakalı konuları da belirledik. Bundan sonra EDGE ile yeni ve ileri teknolojiye sahip silah sistemleri ve mühimmatlarla alakalı işbirliklerine çalışmaya başlayacağız." dedi.

Dubai'de Türk bayrağını dalgalandırmanın kendileri için bir şeref olduğunu belirten Odabaş, "BAE'ye Türk SİHA'larının satışı gerçekleşti. Bu SİHA'ların üzerinde Roketsan mühimmatları kullanılıyor. Özellikle BAE Hava Kuvvetleri'nden son kullanıcılar MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi görmek için geldiler. Son kullanıcılara mühimmatlarımız hakkında detaylı bilgiler aktardık. Dubai'de yoğun bir ilgiyle karşılaştık." diye konuştu.

Odabaş, ÇAKIR, SUNGUR, CİRİT'in aralarında bulunduğu birçok Roketsan üretimi mühimmatın da fuarda çok ilgi gördüğünü aktararak, son kullanıcıların haricinde BAE'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarıyla da görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Odabaş ayrıca, BAE Uzay Ajansı ile fırlatma sistemlerine yönelik bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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