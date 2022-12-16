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Savunma

Rus korkusu ABD'nin kucağına itti! 8 HIMARS roket sistemi için imzalar atıldı

Litvanya hükümeti halihazırda devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ABD'den 8 HIMARS roket sistemi almak için kolları sıvadı. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, ülkesinin ABD ile 8 Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) alımı için anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

AA16 Aralık 2022 Cuma 00:23 - Güncelleme:
Rus korkusu ABD'nin kucağına itti! 8 HIMARS roket sistemi için imzalar atıldı
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Litvanya, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sebebiyle, ordu envanterini geliştirmeye başladı. Konuya ilişkin Litvanya Savunma Bakanı Anusauskas, ABD Savunma Bakanlığı'nda mevkidaşı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

8 ADET HIMARS ROKET SİSTEMİ ALACAKLAR

Görüşme öncesinde açıklamada bulunan Anusauskas, "ABD'den 8 adet HIMARS lancer almak üzere kontrat imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu, silahlı kuvvetlerimiz açısından büyük bir adım. Bu yeni sistem, ülkemizin ulusal ve bölgesel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracaktır." ifadesini kullandı.

Anusauskas, ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığını sürdürme kararını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pentagon, henüz kontratla ilgili resmi açıklama yapmadı.

- "ABD, LİTVANYA'DA KALICI OLARAK ASKERİ VARLIĞINI SÜRDÜRME TAAHHÜDÜNE BAĞLIDIR"

Toplantıda açıklama yapan Austin de Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıları hedef aldığını belirterek ABD'nin ortakları ile Ukrayna ordusunu desteklemeye devam edeceğini söyledi.

ABD'li bakan, Litvanya'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemenin ne kadar önemli olduğunu anladığını ve bundan dolayı da Baltık ülkesine minnettar olduğunu dile getirdi.

Austin, "ABD, Litvanya'da kalıcı olarak askeri varlığını sürdürme taahhüdüne bağlıdır." dedi.

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