23 Aralık 2021 Perşembe 12:49 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:49

Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla ürettiği silahlı insansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, gündem olmayı sürdürüyor. Suriye'deki Esed zulmüne, Libya'da meşru hükümetin Hafter'e, Karabağ'da ise işgalci Ermenistan güçlerine karşı kendini ispatlayan Bayraktar TB2'ler övgü üzerine övgü alıyor.

RUS'UN TÜRK SİHA'SI HAYRANLIĞI

ABD'de yayın yapan Newsweek dergisine konuşan Rusya Uluslararası Iliskiler Konseyi'nde uzman ve Ortadoğu Enstitüsü'nün Suriye Programı'nda akademisyen olan Anton Mardasov, Türk SİHA'larına dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin temel bir operasyonel unsur olarak SİHA'ları kullanan ilk ülke olduğunu belirten Mardasov, SİHA'lardan övgüyle bahsetti.

"TÜRKİYE SİHA'LARI ETKİN KULLANIYOR"

Bayraktar TB2'lerin popülaritesinin kalite ve fiyatın dengeli olmasından kaynaklandığını ifade eden Mardasov, "Türkiye'nin 2O2O'de Suriye'de. saldırı ve savunma operasyonlarında ateş desteği, gözetleme ve keşif için temel bir operasyonel unsur olarak SİHA'ları gerçekten kullanan ilk ülke olduğunu söylemek abartı olmaz." diye konuştu.

Mardasov, "Bir SİHA'ya bu ölçekte ve bu kadar verimli bir operasyon için doğrudan hava desteği aracı rolü verildi. Bunu yapmak, askeri tarihin akışını potansiyel olarak değiştirdi." dedi.



"DÜŞMANDA PANİK OLUŞTU"

Sahada aktif kullanan SİHA'ların caydırıcı olduğunu değinen Rus uzman Mardasov, "Bayraktar TB2'lerin imha ettiği askeri teçhizatları gösteren videoların yayınlanmasının düşmanda panik oluşturduğu bir gerçek. Moskova'nın elektronik savaş ve hava savunma yeteneklerini geliştirmesi gerekecek. Bu da maddi maliyetler gerektiriyor." dedi.