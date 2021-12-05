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Savunma

Rusya diken üstünde! ''Ellerinde daha fazla Türk SİHA'sı var''

Amerikan Bloomberg, Ukrayna'nın elinde, ilan edilenden daha fazla Bayraktar TB2 SİHA olduğunu, ayrıca en az iki düzine Türk SİHA'sının daha kısa sürede satılacağını yazdı. Tüm bu gelişmeler sonrası Rusya'nın diken üstünde olduğu ifade edildi.

Milliyet5 Aralık 2021 Pazar 07:48 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 07:48
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Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ilk kez Ekim ayında Rus yanlısı ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan yeni dönem, tırmanan Rusya-Ukrayna krizinin ana eksenine oturdu.

Amerikan Bloomberg yayın organı, Türkiye'nin Ukrayna'ya çok daha fazla Bayraktar TB2 SİHA sattığını bildiriyor. Bloomberg'e göre, 2019'da başlayan drone satışı füzeler ve kontrol istasyonlarını da kapsıyor.

En az iki düzine Bayraktar TB2'nin daha kısa sürede Ukrayna'ya gönderileceğini aktaran Bloomberg, Türkiye ve Ukrayna liderlerinin 2019'dan bu yana en az beş kez buluştuğunu kaydediyor.

Amerikan yayın organına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Nisan 2019'daki seçim zaferinden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha sık görüştüğü bir başka lider yok.

SİHA'ların Cuma günü gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Rusya lideri Vladimir Putin görüşmesinde de gündeme geldiğinin altını çizen Bloomberg, Ukrayna'nın ABD'den de füzeler aldığını hatırlattı.

Haberini 'Türk droneları alan Ukrayna Rusya'yı kızdırıyor ve daha fazla elde etmek istiyor' başlığıyla sunan Amerikan yayın organı, Kiev yönetiminin ayrıca SİHA'ların ortak üretilmesi için çaba gösterdiğini de belirtiyor.

Milliyet'in haberine göre, Bloomberg'e konuşan Carnegie Endowment adlı Amerikan düşünce kuruluşunun Moskova (Rusya) Merkezi Yöneticisi olan Dmitri Trenin, Ukrayna'nın elindeki SİHA'ların halihazırda Rusya için en büyük endişe kaynaklarından biri olduğunu söylüyor.

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