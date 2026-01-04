Son olarak ABD'nin Venezuela saldırısı sonrası ülkeler bir bir harekete geçti. Savunmalarını ve savaş uçağı envanterini genişletmek isteyen ülkeler düğmeye bastı. Son olarak bölgesinde yaşanan sorunlardan sonra Endonezya hükümeti Rusya ile yeni yapılan Su-57 savaş uçağı için görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Rusya'nın yeni nesil platformu Su-57 savaş uçağı, uluslararası savunma gündeminin zirvesine oturdu. Kulislere yansıyan bilgilere göre Endonezya, Su-57 savaş uçağı satın almak amacıyla Rus yetkililerle temasa geçmeye hazırlanıyor. İddiaya göre masadaki rakam 7 adet Su-57 savaş uçağı.

Radar izini düşürme kabiliyeti, yüksek manevra yeteneği ve gelişmiş sensörleriyle öne çıkan Su-57 savaş uçağı, Rusya'nın en modern hava platformu olarak gösteriliyor. Uzmanlar, Endonezya'nın olası Su-57 savaş uçağı hamlesinin bölgede güç dengelerini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Savunma kaynaklarına göre Endonezya, hava kuvvetlerini modernize etmek ve caydırıcılığı artırmak istiyor. Bu noktada Su-57 savaş uçağı, uzun menzilli operasyon kabiliyeti ve çok rollü yapısıyla öne çıkıyor. İddialar doğru çıkarsa, Su-57 savaş uçağı Asya-Pasifik'te yeni bir kullanıcıya kavuşabilir.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tarafların ön temaslara sıcak baktığı konuşuluyor. Görüşmelerin başlaması halinde, Su-57 savaş uçağı için teknik paket, teslimat takvimi ve finansman seçeneklerinin masaya yatırılacağı ifade ediliyor. Tüm bu süreçte Su-57 savaş uçağı detayları yakından izlenecek.

Öte yandan, uluslararası yaptırımlar ve tedarik süreçleri gibi başlıkların görüşmelerin seyrini belirleyebileceği belirtiliyor. Ancak savunma kulisleri, Su-57 savaş uçağı odaklı bu iddianın kısa sürede netlik kazanabileceğini söylüyor.

