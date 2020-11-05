Rusya yeni T-72B3 tanklarını konuşlandırıyor

star.com.tr 05 Kasım 2020 Perşembe 21:19 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 21:19

Devlet savunma sanayii şirketi Rostec’in bir parçası olan Uralvagonzavod’ın basın ofisinin bildirdiğine göre, bir grup modernize edilmiş T-72B3 tankı Rus birliklerine ulaştı.

Yapılan açıklamada, "Muharebe araçları yeni ve güçlü bir motor, gelişmiş atış kontrol sistemi, bir arka görüş kamerası ve sürücü için görüntüleme kompleksi ile donatıldı" ifadeleri yer aldı.

Basın ofisinin bildirdiğine göre, çalışmalar, revizyon stoklarından gelen tankların T-72B3 seviyesine kadar kapsamlı bir modernizasyondan geçeceğini öngören savunma tedarik planının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce uzmanların T-72'nin savaş etkinliğini ve güvenilirliğini artırmayı amaçlayan bazı teknik çözümler önerdiğini ve bunun da bazı özellikleriyle yabancı rakipleri geride bırakan T-72B3M'nin modifikasyonuyla sonuçlandığını belirtti.

Savunma Bakanı Şoygu, Rusya'nın tüm operasyonel T-72 tanklarını modernize etmeyi planladıklarını ifade etti.

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