Rusya'dan Avrupa ülkesine ''Beyaz Kartal'' ihracatı

star.com.tr 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:43 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:43

Bir Sırp haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya, Sırbistan'a ilk geliştirilmiş "Beyaz Kartal" adı verilen T-72 ana muharebe tanklarını teslim etti.



Tank, Rus savunma şirketi Obronprom tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen T-721B1MS, yeni zırh, optikler ve savaş ekipmanı ile donatılmıştır.

T-72B1MS "White Eagle" (Beyaz Kartal) adı verilen T-72B MBT Ana Muharebe Tankının, Haziran 2012'de "Engineer Technologies" savunma fuarı sırasında Moskova'da sergilenen yükseltilmiş bir versiyonudur.



Başlangıçta bir teknoloji göstericisi olarak tasarlanan tank, Laos, Uruguay ve Nikaragua gibi bir dizi ülkede hizmet verirken, artık Sırbistan ordusunda da kullanılacak.

Üretimine 1970 yılında başlanan ikinci nesil bir Sovyet ana muharebe tankı olan T-72 tank ailesinin, tüm varyantları 25 binden fazla birimi üretilmekte ve halen aktif hizmette bulunmaktadır.

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