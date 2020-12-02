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Savunma

Rusya'dan Sırbistan'a askeri hibe

Rusya, Sırbistan'a 30 adet T-72B1MS tankı ve 10 adet BRDM2 zırhlı araç hibe etti.

star.com.tr02 Aralık 2020 Çarşamba 21:16 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:16
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandra Vučić'in katıldığı resmi törende "Beyaz Kartal" lakaplı T-72B1MS tankı tanıtıldı. Rus yapımı ana muharebe tanklarının Sırp ordusuna hibe olarak verildiği bildirildi.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Vučić, Rusya’dan 10 adet BRDM2 zırhlı araç alındığını duyurdu.

Rusya'nın, aralarındaki askeri-teknik anlaşmaya dayanarak Sırbistan'a hibe ettiği 30 adet T-72MS tankının yaklaşık değerinin 30 milyon euro olduğu bildirdi.

T-72B1MS tankının, Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'ndeki temel muharebe tankı olan M-84 ve M-84A'ya göre çok sayıda avantaja sahip olduğunu belirtiliyor.

star.com.tr

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