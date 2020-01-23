İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9225
  • EURO
    6,5701
  • ALTIN
    295.862
  • BIST100
    122913
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Rusya dronları tespit edebilen milimetre-altı radar geliştiriyor
Savunma

Rusya dronları tespit edebilen milimetre-altı radar geliştiriyor

Rusya'nın RTI firması, dronları tespit edebilen, terahertz frekans aralığında çalışan yeni milimetre-altı radarları geliştirdiğini açıkladı.

23.01.2020  12:06 - Güncelleme: 23.01.2020  12:14

Dronlar ciddi bir tehdit olarak kabul edilir, çünkü geleneksel radarlar tarafından özellikle düşük irtifalarda ve düşük hızda uçarken fark edilmeyebilirler. Bunun bir örneği de geçtiğimiz eylül ayında, Suudi Arabistan'ın Aramco petrol sahalarına yönelik yapılan dron saldırısıydı. Yeni geliştirilen milimetre-altı radarlar bu tür olayların önlenmesine yardımcı olabilir.

Rusya'nın teknoloji ve yazılım üreten bir firması olan RTI Anonim Şirketi CEO'su Pavel Laptayev, 2019'da terahertz aralığında çalışan radarlarda önemli bir başarı elde ettiklerini ayrıca mühendislerin bir hedefi hızlı ve etkili bir şekilde sınıflandıracak ve bu bilgiyi operatöre aktaracak radar yazılımı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bu teknolojinin bir prototip oluşturmaktan daha fazla zaman alacağını belirten Laptayev, “Çünkü bu sistem için veri biriktirmek ve makine öğrenme yöntemleri uygulamak gereklidir.” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler
Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti
Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan ortaklık teklifi: Türkiye yanımızda olursa...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan ortaklık teklifi: Türkiye yanımızda olursa...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan ortaklık teklifi: Türkiye yanımızda olursa...

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı
Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.