Rusya'dan yeni hamle: Gözlem uçakları keşif uçağına dönüştürülüyor

star.com.tr 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:27 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:27

Sputnik'in diplomatik ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Rusya'nın Açık Semalar Antlaşması kapsamında gözlem uçuşları için kullandığı iki Tu-214ON uçağının, Moskova'nın anlaşmayı kesin olarak terk etmesinden sonra keşif amacıyla kullanılacağını belirtildi.

Rusya, Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmesi için süreci başlattığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin geçtiğimiz Kasım ayında antlaşmadan çekilmesinin ardından, anlaşmanın sürdürülmesinin bir anlam ifade etmediğini belirtti.

Rusya'nın antlaşmayla ilişiği kesin olarak sona erdiğinde, gözlem amaçlı kullanılan iki Tu-214ON uçağının keşif işlevleri ve kendi askeri tesislerinin gözetimi için yeniden yönlendirilmesinin planlandığı bildirildi. Söz konusu uçakların aynı zamanda silah testlerinin sonuçlarını gözlemlemek veya askeri manevraların etkinliğini değerlendirmek için de kullanılabileceği aktarıldı.

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