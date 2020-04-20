Rusya'nın dördüncü nesil tankı Suriye'de

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:39

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 19 Nisan Pazar günü Rossiya-1 kanalında olduğu röportajda, T-14 Armata tanklarının Suriye’de saha koşullarında test edildiğini belirterek bu yöndeki haberleri doğruladı.

T-14 Armata tankının üreticisi olan Uralvagonzavod’un CEO’su Alexander Potapov, 3 Şubat’ta yapmış olduğu açıklamada ise 2020 yılında T-14 Armata üretiminin tekrardan başlayacağını ve ilk partinin testler için bu yıl sonuna kadar Rus Kara Kuvvetleri’ne teslim edeceğini söylemişti.

T-14 Armata Üretiminde Yaşanan Problemler

Taretindeki bazı önemli sorunlar ve maliyetinin yüksek olması gibi sebeplerden dolayı T-14 Armata seri üretim hattını 28 adet tankın üretiminden sonra kapatan Uralvagonzavod, önceliğin T-90 ve T-80 tanklarının modernizasyonu olduğunu ve T-14 Armata’nın tekrardan üretime geçmesi için tüm sorunların çözülmesi gerektiğini açıklamıştı. Ocak 2019’un sonlarına doğru ise Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, T-14 Armata tankının sahip olduğu sorunların büyük oranda çözüldüğü ve 2019 yılında tekrardan testlere başlanacağından bahsedilmişti. Görünen o ki bazı saha testleri Suriye’de gerçekleştirilmiş ve T-14 Armata, sahip olduğu sorunların büyük bir kısmının artık var olmadığını kanıtlayabileceği en zorlu bölgede kanıtlamış.

Verilen demecin devamında ise Rus bakan, seri üretimin 2021 yılında tekrar başlayacağını da belirtti. Bu belirtmeyi yaparken tekrardan T-14 Armata tankının maliyetinden yakındı ve bu maliyetin gereken ek çalışmalar ve testlerden dolayı biraz daha arttığını vurgulayarak, yapılacak ilk sözleşmenin biraz külfetli olacağını belirtti.

Hindistan ve Armata

2021 yılında Rus ordusu için alınan ilk siparişlerin teslimatlarına başlanacağını belirtirken Rus bakan, T-14 Armata tankı ile bazı ülkelerin yakından ilgilendiğini ve önümüzdeki yılın sonunda ihracat sertifikası alındığında, müşteriler ile masaya oturulacağını açıkladı.

Rusya tarafından Hindistan’a tıpkı T-90 tanklarında olduğu gibi T-14 Armata için de ortak üretim teklif edilip edilmeyeceği ise merak konusu. 2019 yılının Ağustos ayında yapmış olduğumuz bir haberde, Rusya’nın 4,5 milyar dolar değerinde T-14 Armata tankı satışını içeren bir teklifi Hindistan’a sunduğunu sizlere aktarmıştık. İplerin oldukça gergin olduğu Hindistan ve Pakistan arasında rekabetin, tanklar konusunda da hızlandığı bugünlerde yeni gelişmeler olması oldukça muhtemel.