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Savunma

Rusya'yı tedirgin edecek gelişme! Yerli üretim 'Korkut' Libya'da

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetinde bulunan yerli üretim 'Korkut' hava savunma sistemleri Vatiyye Üssü'nde görünütlendi.

18 Ağustos 2020 Salı 21:32 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 21:42
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Bir süredir sessizliğin hakim olduğu Libya'da gergin bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayımlanan uydu görüntülerinde, Korkut alçak irtifa namlulu hava savunma sisteminin Libya'da olduğu tespit edildi. Açık kaynaklarda yayımlanan fotoğraflarda ayrıca Hawk fırlatıcı üniteleri ve kamufle edilmiş durumda olan ve radar olduğu düşünülen bir sistem de yer aldı. c4Defence'in haberine göre, yayınlanan görüntülerle birlikte verilen koordinatların Vatiyye hava üssüne ait olması da dikkatlerden kaçmadı.

Korkut kundağı motorlu namlulu hava savunma sistemi, FNSS üretimi ACV-30 taşıyıcı araç ve ASELSAN'ın geliştirdiği 35 mm çift namlulu kuleden müteşekkil. Yine ASELSAN ana yükleniciliğinde geliştirilen ve bünyesinde tungsten bilyeler taşıyan 35 mm ATOM parçacıklı mühimmat ateşleyebilen platformlar, namlu ağzında yer alan programlama ünitesi ile ateşlenen çekirdeğin infilak noktasını yüksek hassasiyetle ayarlayabilmekte. Bu sayede Korkut, optimum mesafede hedef için ölümcül bir bulut oluşturarak tehdidi bertaraf edebilmekte. Araçlar, insansız hava araçları ve seyir füzesi gibi unsurlara da angaje olabilmekte. Sistem; 4 kilometre atış menziline sahip.

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