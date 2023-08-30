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Rüzgar tüneli TEKNOFEST'te dikkat çekiyor

TEKNOFEST Ankara'daki etkinlikler kapsamında alanda bulunan çeşitli simülasyonlar ve dikey rüzgar tüneli büyük ilgi görüyor. TEKNOFEST Ankara'yı ziyaret eden vatandaşlar, yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretilen 200 kilometre hızla rüzgarda uçuş deneyimi yaşıyor.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:18 - Güncelleme:
Rüzgar tüneli TEKNOFEST'te dikkat çekiyor
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Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te çeşitli simülasyon deneyim alanları, kara ve hava araçları sergisi gibi aktiviteler yer alıyor.

AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçiler, uçuş ve dikey rüzgar tüneli simülasyonları, iklim tüneli, emniyet kemeri simülasyonunu deneyimlemeye başladılar. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığı festivalde paraşüt eğitimi amacıyla kullanılan uçuş simülasyonu ilgi görüyor.

Simülasyon hakkında bilgi veren yetkililer, dikey rüzgar tünelinin yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade ederek günlük olarak yaklaşık 80 kişiye hizmet verebileceklerini anlattılar. Dikey rüzgar tünelinde insanlara yerdeyken uçuş deneyiminin nasıl aktarılabileceğinin eğitimi veriliyor, ziyaretçilere genellikle saatte 200 kilometre hızla rüzgarda uçuş deneyimi yaşatılıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan iklim tüneli simülasyonu da TEKNOFEST alanında vatandaşların uğrak yerlerinden oldu. Tünelde iklimin doğaya etkisi ile iklim değişimiyle yaşanabilecek küresel ısınmanın etkisine dair senaryolar aktarılıyor.

Tünel, insanların ekoloji ve küresel ısınmanın dünyaya olan etkileri konusunda bilinç kazanmalarını sağlıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından TEKNOFEST için emniyet kemeri simülasyonu da hazırlandı. Saatte yaklaşık 8-10 kilometre hızla giden bir aracın takla atma sırasında yaşananların aktarıldığı simülasyonla emniyet kemeri takmaları konusunda vatandaşların bilinçlendirilmeleri amaçlanıyor.

Öte yandan TEKNOFEST alanında çeşitli hava ve kara araçları ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

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