28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
  S-400 hava savunma sistemi pazarlığı sonuç verdi! 15 adet füze hava üssüne geliyor
Savunma

S-400 hava savunma sistemi pazarlığı sonuç verdi! 15 adet füze hava üssüne geliyor

Dünyada artan şiddet olaylarından sonra dost ülke Pakistan ile kriz yaşayan Hindistan'dan son dakika S-400 hava savunma füzesi hamlesi geldi. Yeni Delhi yönetimi, S-400 hava savunma füzeleri için Moskova'nın çalacağı iddia edildi. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ28 Aralık 2025 Pazar 15:36 - Güncelleme:
S-400 hava savunma sistemi pazarlığı sonuç verdi! 15 adet füze hava üssüne geliyor
Dünyada 2025 yılı şiddet olaylarının, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz aylarda dost ülke Pakistan ile çatışmalar yaşayan Hindistan'ın savunma füzelerine takviye yapmak için Rusya ile S-400 hava savunma füzeleri için pazarlık masasına oturacağı öne sürüldü.

HİNDİSTAN'DAN 15 ADET S-400 FÜZESİ HAMLESİ

Uluslararası savunma kulislerinde konuşulan iddiaya göre Hindistan, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Rusya'dan yeni bir S-400 hava savunma füzesi paketi almayı planlıyor. Daha önce envanterine kattığı S-400 hava savunma füzesi sistemlerinden memnun olduğu belirtilen Yeni Delhi yönetiminin, bu kez 15 adet S-400 hava savunma füzesi için temaslara hazırlanabileceği ifade ediliyor.

İddialara göre söz konusu anlaşma hayata geçerse, Hindistan'ın hava sahası güvenliği önemli ölçüde artacak. Uzmanlar, S-400 hava savunma füzesi sisteminin uzun menzili, çoklu hedef angajman kabiliyeti ve gelişmiş radar altyapısıyla dünyadaki en etkili savunma sistemlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle S-400 hava savunma füzesi tercihi, Hindistan'ın savunma stratejisinde kritik bir adım olarak görülüyor.

Öte yandan bu olası anlaşmanın, ABD ve NATO ülkeleriyle ilişkilerde yeni tartışmaları da beraberinde getirebileceği konuşuluyor. Daha önce S-400 hava savunma füzesi alımı yapan ülkelerin yaptırım baskısıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatılırken, Hindistan'ın bu süreci nasıl yöneteceği merak konusu oldu.

Henüz resmi kaynaklardan doğrulanmayan iddia, savunma dünyasında büyük ses getirdi. Gözler şimdi Rusya ve Hindistan'dan gelecek açıklamalara çevrilirken, S-400 hava savunma füzesi odaklı bu olası hamlenin bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.

