S-500'lerde son aşamaya gelindi

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:11 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 12:15

Rusya'nın Makine İnşaa Tasarım Bürosu CEO’su Vladimir Dolbenkov, füze sistemine ait önemli parçaların test aşamasını bitirmek üzere olduğunu açıkladı.

Dolbenkov, S-500 için geliştirilen lançer, fonksiyonel konum belirleyici ve uzun menzilli radar sistemi için taşıyıcıların test fazında sona yaklaştığını belirtti.

Tver’de bulunan Havacılık Askeri Akademisi'nde 2017'den bu yana yeni sistemi kullanacak uzmanlar yetiştiriliyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, S-500'ün birliklere teslimatının 2020'de başlayacağını söylemişti.