Savaş baltaları bileniyor

02 Nisan 2020 Perşembe 16:09 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 16:10

ABD, savaş baltalarını bilemeye devam ediyor. Raytheon ile imzalanan 493 milyon Amerikan Doları tutarındaki anlaşma kapsamında, Tomahawk (Savaş Baltası) Blok IV füzeleri modernize edilecek ve Blok V seviyesine yükseltilecek. Bu kapsamda mühimmatlara yeni nesil seyrüsefer sistemleri ve veri bağı donanımı entegre edilecek.

Yeniden sertifiye edilecek Tomahawk'ların durumları da denetlenecek ve çalışır durumda olmayan sistemler operasyonel hâle getirilecek.

Ek olarak firma ile 147,8 milyon Amerikan Doları maliyetle bir anlaşma daha imzalandı. Sözleşme ile Raytheon, Lot 16 kapsamında 90 adet Tomahawk Blok V üretecek.

Muharebe koşullarında 2 bin 300 defadan fazla kullanılan ve etkinliğini defalarca ispatlayan Tomahawk'lar, en son 2018'de Suriye'deki kritik noktaların vurulması görevinde kullanılmıştı.