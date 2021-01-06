star.com.tr 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:38 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:38

Rusya Savunma Bakanlığı, 2021'in Ocak ayı sonunda S-400 Triumph hava savunma füze sisteminin, Samara kentinde savaş görevini devralacağını bildirdi.

14. Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu komutanı Tümgeneral Oleg Nikanorov, "Hava savunma füze alayı Kasım 2020'de Astrakhan bölgesindeki Kapustin Yar eğitim sahasında kabul edildi. Aralık ayının başlarında, S-400 Triumph mürettebatı, operasyonel-taktik balistik füzeyi taklit eden Kaban hedef füzesini, 15 kilometreden daha yüksek bir irtifada, başarıyla imha ettikleri ilk atışı gerçekleştirdiler. Yeni alay kiti, Samara bölgesine çoktan ulaştı ve Ocak ayı sonunda savaş görevini üstlenecek." şeklinde konuştu.

Merkezi Samara'da bulunan Merkez Askeri Bölge hava savunma alayı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm hava savunma birimleri arasında hava sınırının en geniş kapsama alanına sahiptir. Platformlar, Volga bölgesinin ve Uralların 10'dan fazla bölgesinde konuşlandırılmıştır. Samara'da yer alan karargah, bunun yanı sıra S-300 hava savunma sistemleri, Pantsir-s hava savunma füze sistemleri, Sky-M ve Sky-U radar istasyonları ve Kasta-22 ile donatılmıştır.

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