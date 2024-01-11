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Savunma

Savunma sanayiindeki başarı Fransa'yı alarma geçirdi! Türkiye'yi rakip olarak görüyorlar

Fransa'nın önde gelen ulusal gazetelerinden Le Monde, 'Fransız endüstrisi yeni rakipler tarafından tehdit ediliyor' başlıklı bir makale yayımladı. Makalede Fransa'nın, Türkiye'nin savunma sanayisi karşısında uluslararası arenada yer kaybettiği ve Türkiye'nin bu alanda Fransa için tehdit olduğu ifadeleri yer aldı.

11 Ocak 2024 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
Savunma sanayiindeki başarı Fransa'yı alarma geçirdi! Türkiye'yi rakip olarak görüyorlar
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Türkiye, savunma sanayii ürünleri sayesinde imza attığı başarılarla göz doldurmaya devam ediyor.

Fransa'nın önde gelen ulusal gazetelerinden Le Monde, Fransa'nın savunma sanayisine yönelik yaptığı analizde, Fransa'nın, Türkiye'nin savunma sanayisi karşısında uluslararası arenada yer kaybettiğini ve Türkiye'nin bu alanda Fransa için tehdit olduğunu yazdı.

Çalışmada Ankara'nın yürüttüğü çalışmalara işaret edilerek, "Türkiye, Fransız askeri endüstriyel kompleksinin zorlu bir rakibi" vurgusu yapıldı. Fransa'nın silah sanayisinin "güçlü yönlerine ve dünyanın en büyük üçüncü silah ihracatçısı konumuna rağmen bazı zayıf yönleri" olduğu kaydedildi.

Avrupa ülkesindeki endüstrinin, "neredeyse tüm askeri teçhizatı kendisi ürettiği" ifade edilerek, "Türkiye, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yerli imkanlarla çözümler üretiyor. Yurt dışına bağımlılığın en aza indirilmesi hedefiyle çalışmalar hız kesmeden sürdürülürken, savunma ürünleri yurt dışından çok sayıda alıcı buluyor" denildi.

Fransız ordusunun üretimde etkin olmasına rağmen ihracat yapamaya ihtiyacı olduğu kaydedilen makalede, Türkiye'nin Fransa'nın satış yaptığı pazarlarda ciddi bir rakip olduğu kaydedildi.

TEK ÜRÜN RAFALE

Fransa'nın en çok talep edilen ürününün Rafale savaş uçağı olduğu belirtilirken, "Fransa, tek bir ürün üzerine kurulu bir yapıya sahip. Eğer Rafale olmasaydı, kenarda kalırdı" diyen çok fazla uzman olduğuna dikkat çekildi.

ASKERİ GÜÇ SIRALAMASINA TÜRKİYE DAMGASI

Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2024 yılında "Dünyanın En Güçiü Orduları" listesini güncelledi.

Listede 2023 yılında 11. sırada olan Türkiye, 3 basamak atlayarak 8. sıraya yükseldi ve listeye damga vurdu. Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.

Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. İlk üçte ABD, Rusya ve Çin yer aldı.

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