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Savunma

Savunmada virüs nedeniyle üretim duracak mı?

Çin'in Wuhan kentinden çıkarak dünya geneline yayılan coronavirüsün ardından çıkaracağı ekonomik bilançolar belirsizliğini sürdürüyor. Virüsün etkileyebileceği sektörler arasında savunma sanayi de bulunuyor.

20 Mart 2020 Cuma 03:03 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 08:35
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Pandemik ilan edilmesinin ardından hükümetlerin “evinizden çıkmayın” uyarılarına karşın savunma sektöründeki firmalarının izlediği politikaları ABD merkezli haber sitesi Defense News kaleme aldı. Enfeksiyon oranının azaltılması için üretim hatlarının durumu sorusunun yöneltildiği firmalar, spesifik bir açıklama yerine virüs hakkında genel açıklamalarda bulundu.

Havacılık temelli üretim yapan BAE Systems, gelişmelere göre iş planlarını düzenli olarak geliştirdiklerini; bu durumun operasyonlara olan etkisini en aza indirirken çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri için güvenli bir çalışma ortamı sağladıklarını açıkladı.

Son dönemde platformlarında yaşanan sıkıntılarla boğuşan Boeing, personelinin bir kısmını evden çalıştırdığını; üretimin şu an için devam ettiğini belirtti.

Gerektiği durumlarda personelini evden çalıştırmaya teşvik eden Fincantieri, bu zamana kadar üretimde gecikme yaşanmadığını; firmanın hem askeri hem de ticari önem arz eden müşterilerle birlikte virüsle mücadele içinde olduğunun altı çizildi.

C4 Defence'de yer alan habere göre, General Dynamics Land Systems, askerlerin görevlerini tamamlamak için ihtiyaç duydukları kritik platformları ve yetenekleri sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini; firma olarak Beyaz Saray’ın virüs için açıkladığı önlemleri aldıkları belirtildi.

Mümkün olduğunca esnek çalışma programında ilerlediklerini söyleyen Lockheed Martin, alternatif çalışma disiplinlerini denediklerini açıkladı. Firma şu an operasyonel olarak bir sorun yaşamıyor.

Sosyal mesafe protokolü ve evden çalışma gibi seçenekleri personeline sunduğunu belirten Raytheon, coronavirüs pandemisini aktif olarak takip ediyor.

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