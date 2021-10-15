Savunmanın 5 kat büyüyen SAHA'sı kapılarını dünyaya açıyor

AA 15 Ekim 2021 Cuma 11:22 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 11:23

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul, SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nı fiziksel olarak 10-13 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde, sanal olarak 15 Kasım 2021- 15 Şubat 2022 döneminde düzenleyecek. 40 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde katılımcı ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek. SAHA EXPO, ilk kez düzenlendiği 2018'e göre 5 kat daha büyük alanda yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen fuara, Avrupa, ABD, Afrika, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Malezya, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan gibi bölge ve ülkelerden ziyaretçi ve alım heyetleri katılacak.

Savunma, deniz, havacılık ve uzay sanayisindeki en gelişmiş teknolojilerin sergileneceği fuar, katılımcılarını uluslararası üreticiler ve küresel ölçekteki ürün ve hizmet tedarikçileriyle bir araya getiriyor. Bu yıl 25 binin üzerinde ziyaretçi beklenen fuarda parça, bileşen, alt sistem ve sistem üreten yüzlerce KOBİ, dünya çapındaki platform üreticileriyle buluşacak. KOBİ'lerle yerli ve yabancı platform üreticileri ve delegasyonları bir araya getirecek fuarda 10 binin üzerinde B2B/B2G iş görüşmesi yapılacak.

SAHA EXPO Hibrit 2021, BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ, TEI, ROKETSAN, HAVELSAN, BMC, STM, KALE GROUP, FNSS, TAIS, PRATT&WHITNEY, DOWAKSA, UKRSPECEXPORT, IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi dünya çapında tanınan markaları ağırlayacak.

Start-up firmalarının sunumlarını yapabilecekleri özel alanların da olacağı fuarda, anlaşmaları yapılmış projelerin imza törenleri gerçekleştirilecek.

Fiziki fuarın hemen ardından, 15 Kasım'da başlayacak sanal fuarla SAHA EXPO 2021 hibrit bir fuara dönüşecek. Savunma ve havacılık sanayisinde dünyanın ilk 3D hibrit fuarı olacak SAHA EXPO 2021, 15 Şubat 2022'ye kadar ziyaretçileri için açık kalacak. Gerçek fuar deneyimini, sanal bir ortamda ziyaretçilerine yaşatacak SAHA EXPO'ya, 7/24 giriş sağlanabilecek ve burada gerçek bir fuarda yapılabilecek tüm hizmetlerden faydalanılabilecek.

- YENİ ÜRÜN VE TEKNOLOJİLER İLK KEZ SERGİLENECEK

SAHA EXPO Hibrit 2021, ürünlerini ve yeteneklerini uluslararası platforma taşımak ve sınırsız iş birliği imkanlarından faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşlar için dünyaya açılan kapı olacak.

Fuarlarda insansız silahlı ve silahsız hava aracından helikopter, uçak, zırhlı araç, silah, roket ve mühimmatlara, denizaltı ve savaş gemilerinin üretiminden tank ve teçhizatlarına, haberleşme cihaz ve ekipmanlarından siber güvenlik, yazılım ve donanım geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede savunma, havacılık ve uzay sektöründe faaliyet gösteren firmalar, geliştirdikleri en yeni sistemleri ve ürünleri SAHA EXPO'da ilk kez sergileyecek.

- SANAL FUAR DA GERÇEĞİ ARATMAYACAK

SAHA İstanbul üyesi ve ASELSAN iştiraki BİTES'in geliştirdiği sanal fuar uygulaması XperEvent ile katılımcılar; sanal fuarda stantları gezerek, ürünleri ve katalogları inceleyecek, oyun değiştiren teknolojilere dokunma fırsatı yakalayacak. Sanal fuarda ziyaretçiler, 7/24 3D sanal tur yaparak ürünleri görebilecek, katılımcı stantlarını ziyaret ederek kataloglarını inceleyebilecek, ürün ve firma videolarını izleyebilecek, firma yetkilileriyle çevrimiçi sohbet edebilecek ve kartvizit paylaşabilecek.

Katılımcılar, farklı ülkelerden yüzlerce alım heyetiyle sanal ortamda B2B/B2G görüşmeler yapabilecek.