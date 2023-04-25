Selçuk Bayraktar böyle duyurdu: Dünya havacılık tarihinde bir ilk

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA hakkında paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Dünya havacılık tarihinde bir ilk" ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR BÖYLE DUYURDU

Baykar Teknoloji Selçuk Bayraktar paylaşımda şu ifadeler yer erdi;

Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu.

"HER UÇUŞ TESTİ, YENİ BİR KIZILELMA"



Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI ile ilgili ayrı bir paydaşımda daha bulundu. Selçuk Bayraktar, videolu paylaşımında Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın görüntülerine yer verdi.

Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın yakın kol uçuşu yaptığının altını çizen Selçuk Bayraktar, "Her uçuş testi, yeni bir KIZILELMA Bayraktar AKINCI'yla yakın kol uçuşu." ifadelerini kullandı.

BAYKAR'DAN AÇIKLAMA

Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti. Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği 9'uncu ve 10'uncu uçuş testlerinde, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı. Böylece Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, yüksek teknolojiye sahip insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi bir kez daha ortaya kondu.