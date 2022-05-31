İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2022 Salı / 29 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4121
  • EURO
    17,6549
  • ALTIN
    972.209
  • BIST100
    2547.09
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Selçuk Bayraktar 'devrim olacak' diyerek duyurdu: Üzerinde çalışıyoruz
Savunma

Selçuk Bayraktar 'devrim olacak' diyerek duyurdu: Üzerinde çalışıyoruz

Yeni hedefleri hakkında İngiliz Reuters haber ajansına çok önemli açıklamalarda bulunan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 'Uzun vadedeki hedefimiz uçan taksi dronelar. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun için yapay zeka temelli daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Şehir içi ulaşımda devrim olacak.' dedi.

31 Mayıs 2022 Salı 20:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Selçuk Bayraktar, Reuters haber ajansına çok önemli açıklamalarda bulundu. 12 metre kanat genişliğine sahip olan ve tanklarla topçu sistemlerini lazer güdümlü bombalarla imha etmek üzere saldırmadan önce 25 bin fite kadar yükselebilen TB2, Ukrayna'daki savaşın ilk aşamasında Rusya'nın ezici askeri üstünlüğünün zayıflatılmasına yardımcı olmuştu. Ukrayna'da "Bayraktar Bayraktar" nakaratıyla Rus askerleriyle alay eden milliyetçi bir şarkıya konu olmuştu.

45 DEFA KEZ GETİRMİŞTİ

Bayraktar İHA'ları Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in dikkatini çekmiş ve Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana kamuoyuna yaptığı açıklamalarda en az 45 defa gündeme getirmişti.

TB2, Ukrayna savaşının yanı sıra Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'daki çatışmalarda önemli bir unsur haline gelerek Türkiye'nin küresel savunma ihracat girişimlerine öncülük etmeye başladı.

Yeni hedeflerine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, "Uzun vadedeki hedefimiz uçan taksi dronelar. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun için yapay zeka temelli daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Şehir içi ulaşımda devrim olacak" ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar, öte yandan BAYKAR Teknoloji'nin yılda 200 TB2 ürettiğini de sözlerine ekledi.

  • BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar
  • Bayraktar tb2
  • akıncı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.