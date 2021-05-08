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Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI TİHA'da bir eşik daha aşıldı

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın yüksek irtifa testini başarıyla geçtiğini duyurdu.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 08:16 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 08:16
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BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan AKINCI'nın uçuş denemesini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"AKINCI az önce yüksek irtifa testini tamamlayıp dönüp indi."

"Elvan elvan çiçek açar sabahlar... Bugün olmazsa yarın. Bir gün mutlaka..."

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