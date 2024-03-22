Selçuk Bayraktar duyurdu! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün 24. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından başarılı test uçuşuna ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 24. Test Uçuşu | 24th Flight Test
Yüksek İrtifa Testi | High-Altitude Test
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 24. Test Uçuşu | 24th Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 22, 2024
✅ Yüksek İrtifa Testi | High-Altitude Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/VEXyvZjLXF