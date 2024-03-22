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Savunma

Selçuk Bayraktar duyurdu! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 24. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

22 Mart 2024 Cuma 21:29 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar duyurdu! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA BAYRAKTAR TB3'ün 24. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından başarılı test uçuşuna ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 24. Test Uçuşu | 24th Flight Test

Yüksek İrtifa Testi | High-Altitude Test

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